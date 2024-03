Ginnastica artistica, Salvatore Maresca ed Elisa Iorio in finale di Coppa del Mondo col secondo punteggio

A Baku (Azerbaijan) è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Si tratta del terzo di quattro appuntamenti della serie che mette in palio, su ciascun attrezzo, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il discorso non riguarda l’Italia, visto che la nostra Nazionale è già qualificata ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso).

Prova di carattere da parte di Salvatore Maresca, che si è qualificato per la finale agli anelli con il secondo punteggio di giornata: esercizio da 6.2 di D Score e punteggio complessivo di 14.600 alle spalle dello scatenato cinese Hao You (15.033, 6.4 la nota di partenza). Il campano, già terzo a Il Cairo in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo, si è lasciato alle spalle il francese Samir Ait Said (14.466), il britannico Harry Hepworth (14.300) e il taiwanese Guan-Yi Lin (14.300). Accedono all’atto conclusivo anche l’egiziano Omar Mohamed (14.266), il cinese Jingyuan Zou (14.266) e l’ucraino Igor Radivilov (14.166).

Elisa Iorio si è qualificata per la finale alle parallele asimmetriche con un validissimo esercizio: 6.3 il coefficiente di difficoltà e 14.466 il riscontro finale. L’emiliana ha chiuso al secondo posto e si ripresenterà sugli staggi sabato mattina, ma davanti ha un autentico fenomeno assoluto. L’algerina Kaylia Nemour, argento agli ultimi Mondiali, sta infatti sbalordendo e ha timbrato un roboante 15.433 (6.9 il D Score), replicando il risultato ottenuto a Cottbus.

L’africana è al momento di una categoria superiore ed è indiscutibilmente una delle grandi favorite per l’oro ai Giochi. L’altro over-14 di giornata è stato firmato dalla cinese Siyu Du (14.266), seguita dalla statunitense Katelyn Jong (13.966). Ampiamente distaccate le altre qualificate: la svedese Jennifer Williams (13.466), la filippina Levi Ruivivar (13.466), la finlandese Maisa Kuusikko (13.433), la ceca Vanesa Masova (13.400).

Alle parallele pari Mario Macchiati si è fermato al quindicesimo posto (6.0, 14.033). Sugli staggi ha giganteggiato il cinese Jingyuan Zou (15.766) davanti all’ucraino Illia Kovtun (15.266) e all’egiziano Mohamed Afify (14.733). Sullo stesso attrezzo Edoardo De Rosa si è fermato in 38ma piazza (12.166) e 20mo agli anelli (13.400): domani cercherà un pronto riscatto al suo cavallo con maniglie. Sofia Tonelli 43ma alle parallele (10.700, 5.1) e 13.500 sul primo salto al volteggio, alla sua prima uscita internazionale,. Grande attesa domani per le qualifiche alla sbarra con Carlo Macchini.