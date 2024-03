Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo sbarca a Baku: Derwael e Ok vicine al pass olimpico. Italia in abbondanza

La terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica andrà in scena a Baku (Azerbaijan) nel weekend del 7-10 marzo . Il massimo circuito internazionale itinerante entra nella sua seconda metà, ricordiamo che al termine della serie di quattro eventi verranno messi in palio, su ciascun attrezzo, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il discorso non riguarda la nostra Nazionale, già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso).

Prima occasione possibile di qualificazione ai Giochi per la belga Nina Derwael (trave), la nordcoreana An Chang Ok (volteggio), il sudcoreano Ryu Sunhgyun (corpo libero), il taiwanese Tang Chia-Hung (sbarra): dovranno essere i meglio piazzati tra chi insegue la qualificazione per essere certi di staccare il biglietto per Parigi. Da seguire con grande attenzione la lotta agli anelli e al cavallo con maniglie, dove si fronteggiano il giordano Ahmad Abu Al Soud, il kazako Nariman Kurbanov e il sudcoreano Hur Woong.

Tra le stelle dell’appuntamento azero spiccano l’irlandese Rhys McClenaghan (Campione del Mondo al cavallo), il turco Adem Asil (iridato agli anelli nel 2022), i cinesi Zou Jingyuan (Campione Olimpico alle parallele) e You Hao, il filippino Carlos Yulo e l’ucraino Illia Kovtun. Da non perdere la formidabile algerina Kaylia Nemour, reduce dal 15.433 alle parallele firmato a Cottbus e pronta a sfidare la cinese Huang Zhuofan. Le altre cinesi Zhang Qingying e Ou Yushan spiccano tra trave e quadrato.

L’Italia vuole essere grande protagonista con sette azzurri. Vedremo all’opera Giorgia Villa, Elisa Iorio e Sofia Tonelli. Le due Fate si sono distinte nelle prime due tappe di Serie A, soprattutto alle parallele asimmetriche e alla trave. La portacolori dell’Artistica ’81 Trieste ha ben figurato in campionato, conquistando due podi con la propria squadra.

Tra gli uomini spazio a Salvatore Maresca (già terzo agli anelli a Il Cairo), Carlo Macchini (fuori dalla finale alla sbarra nella capitale egiziana, cerca un pronto riscatto), Edoardo De Rosa (ottimo specialista al cavallo con maniglie) e Mario Macchiati. Appuntamento tra giovedì e venerdì con le qualificazioni, mentre sabato e domenica si disputeranno le finali.