Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: sette azzurri a Baku

L’Italia vuole essere grande protagonista nella terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità sbarcherà a Baku (Azerbaijan) nel weekend del 7-10 marzo e ben sette azzurri saranno della partita. Ricordiamo che al termine della serie di quattro eventi verranno messi in palio, su ciascun attrezzo, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma il discorso non riguarda la nostra Nazionale, già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso).

Sul fronte femminile vedremo all’opera Giorgia Villa, Elisa Iorio e Sofia Tonelli. Le due Fate si sono distinte nelle prime due tappe di Serie A, soprattutto alle parallele asimmetriche e alla trave, sono abituate ai grandi contesti internazionali e puntano al bottino grosso. La portacolori dell’Artistica ’81 Trieste si è distinta in campionato, conquistando due podi con la propria squadra.

Tra gli uomini, invece, spazio a Salvatore Maresca (già terzo agli anelli a Il Cairo), Carlo Macchini (fuori dalla finale alla sbarra nella capitale egiziana, cerca un pronto riscatto), Edoardo De Rosa (ottimo specialista al cavallo con maniglie) e Mario Macchiati. Appuntamento tra giovedì e venerdì con le qualificazioni, mentre sabato e domenica si disputeranno le finali.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA A BAKU

UOMINI: Salvatore Maresca, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa, Mario Macchiati.

DONNE: Giorgia Villa, Elisa Iorio, Sofia Tonelli.