Ginnastica ritmica, Fabriano firma il bis in Serie A. Raffaeli e Baldassari decisive a Forlì

Fabriano ha vinto la seconda tappa della Serie A di ginnastica ritmica, andata in scena a Forlì. Le Campionesse d’Italia si sono imposte di forza con il punteggio di 132.100 punti. A trascinare la corazzata marchigiana, che aveva già trionfato nella prova d’apertura a Chieti, sono state Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. La vice campionessa del mondo all-around ha fornito il proprio contributo alla palla (36.050), mentre la romagnola si è distinta al cerchio (33.450) e al nastro (33.500). Talisa Torretti ha completato la squadra (29.100 alle clavette).

Distanziata la San Giorgio ’79 di Desio (127.150), guidata da Sasha Mukhina, Giorgia Galli, Gaia Pozzi. Terzo posto per l’Udinese (125.850) di Tara Dragas, Gaia Mancini e Isabelle Tavano. La Raffaello Motto di Viareggio, seconda all’esordio, ha chiuso in quarta piazza (121.550). Le toscane non avevano il sostegno del prestito tedesco Darja Varfolomeev, la Campionessa del Mondo all-around. In rosa Chiara Badii, Juna Campomagnani, Chiara Puosi, Sofia Sicignano.

A seguire Varese (120.800), Aurora Fano (118.400), Armonia D’Abruzzo (117.150) e Polimnia Ritmica Romana (115.650). Nona l’Eurogymnica Torino (114.750), decima la Forza e Coraggio Milano (113.150), undicesima Ferrara (112.900), dodicesima la Pontevecchio Bologna (99.900).