Gianmarco Tamberi farà solo una gara prima degli Europei: scelto l’evento per preparare Roma, poi le Olimpiadi

Gianmarco Tamberi disputerà una sola gara prima degli Europei 2024, che andrano in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha deciso di prendere parte a un unico evento alla vigilia della rassegna continentale, primo grande appuntamento dell’intensa estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano ha optato per il tradizionale Meeting di Ostrava, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale di atletica leggera alle spalle della Diamond League) che si disputerà il 28 maggio nella località ceca.

Il ribattezzato Gimbo gareggerà a Ostrava per la quarta volta in carriera: nel 2017 fu settimo con 2.20, nel 2020 fu terzo con 2.20, nel 2022 vinse con 2.30. Il primatista italiano, che lo scorso anno alzò al cielo la mitica Coppa Europa da capitano della Nazionale, non gareggia dal 4 settembre, quando fece presenza a Bellinzona dopo l’apoteosi iridata (oro con un volo da 2.36 metri a Budapest). Il 31enne userà dunque l’uscita di Ostrava per scaldare i motori in vista degli Europei, con il mirino sempre ben puntato verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

La comunicazione è arrivata direttamente dagli organizzatori dell’evento. Riportata anche una breve dichiarazione dell’azzurro: “Non vedo davvero l’ora di gareggiare. Adoro l’atmosfera, adoro la pista, adoro il tempo. Adoro quel posto dove saltare. Non vedo davvero l’ora di saltare in alto lì“. Gianmarco Tamberi troverà anche Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 metri. Gli avverari devono ancora essere svelati.