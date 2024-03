Galles-Italia rugby U20 oggi, Sei Nazioni 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 15 marzo, alle ore 20.30 italiane, nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby, l’Italia giocherà in trasferta contro i pari età del Galles all’Arms Park di Cardiff. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole chiudere in bellezza dopo i successi in Francia e contro la Scozia ottenuti nelle ultime due uscite.

L’Italia cambia ancora una volta 7 uomini, rispetto al match vinto contro la Scozia, nel XV iniziale: ad estremo Belloni con Scalabrin ed Elettri alle ali, i centri saranno Bozzo e Zanandrea, mentre i mediani saranno Pucciarello e Casilio. In terza linea capitan Botturi con Zucconi e Bellucci, in seconda Gritti e Mirenzi, in prima Siciliano tallonatore con Gallorini e Pisani piloni.

In panchina siederanno, infine, Gasperini, Pelliccioli, Ascari, Milano, Midena, Jimenez, Imberti e De Villiers. La diretta tv dell’incontro Galles U20-Italia U20 di rugby sarà trasmessa su Sky Sport Arena. La diretta streaming della partita sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale della sfida sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO GALLES U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI

Venerdì 15 marzo – Stadio Arms Park di Cardiff

Ore 20.30 italiane: Galles U20-Italia U20 – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA GALLES U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

FORMAZIONI GALLES U20-ITALIA U20 RUGBY OGGI

Galles U20: 15 Matty Young, 14 Huw Anderson, 13 Elijah Evans, 12 Macs Page, 11 Aidan Boschoff, 10 Harri Wilde, 9 Rhodri Lewis, 8 Morgan Morse, 7 Harry Beddall (capitano), 6 Lucas de la Rua, 5 Nick Thomas, 4 Jonny Green, 3 Kian Hire, 2 Evan Wood, 1 Josh Morse. A disposizione: 16 Harry Thomas, 17 Jordan Morris, 18 Sam Scott, 19 Gethyn Cannon, 20 Osian Thomas, 21 Ieuan Davies, 22 Elis Price, 23 Kodi Stone.

Italia U20: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi (capitano), 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, 5 Piero Gritti, 4 Samuele Mirenzi, 3 Marcos Gallorini, 2 Valerio Siciliano, 1 Federico Pisani. A disposizione: 16 Nicholas Gasperini, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Giacomo Milano, 20 Mattia Midena, 21 Mattia Jimenez, 22 Francesco Imberti, 23 Patrick De Villiers.