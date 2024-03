Sei Nazioni femminile 2024, le convocate dell’Italia: Giovanni Raineri chiama 30 azzurre

La Nazionale italiana di rugby femminile si appresta ad affrontare il Sei Nazioni 2024: il CT Giovanni Raineri ha diramato l’elenco delle 30 convocate per la manifestazione, un gruppo formato da 19 avanti ed 11 trequarti e capitanato da Elisa Giordano, atleta del Valsugana Rugby Padova che vanta 65 caps in azzurro.

Ad aver assommato in carriera il maggior numero di presenze in Nazionale, tra le 30 convocate, è invece Lucia Gai, compagna di club di Giordano al Valsugana Rugby Padova: sono 95 i suoi caps, ed in caso di presenza in tutte le partite l’azzurra arriverebbe a quota 100.

L’Italia esordirà nel torneo in casa, allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, il 24 marzo alle ore 16.00 contro l’Inghilterra. Il calendario poi prevede le trasferte in Irlanda (a Pasqua) ed in Francia (14 aprile), la sfida in casa contro la Scozia (sempre al Lanfranchi, il 20 aprile) e la trasferta conclusiva in Galles (il 27 aprile).

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER IL SEI NAZIONI 2024

AVANTI

– Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais)

– Alice CASSAGHI (CUS Milano Rugby)

– Giulia CAVINA (CUS Milano Rugby)

– Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

– Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain)

– Giada FRANCO (Rugby Colorno)

– Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova)

– Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

– Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

– Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

– Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby)

– Alessia PILANI (Rugby Colorno)

– Sara SEYE (Ealing Trailfinders)

– Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby)

– Emanuela STECCA (Villorba Rugby)

– Sara TOUNESI (Sale Sharks)

– Silvia TURANI (Harlequins)

– Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

– Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

TREQUARTI

– Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

– Micol CAVINA (Villorba Rugby)

– Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby)

– Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

– Veronica MADIA (Grenoble Amazones)

– Aura MUZZO (Villorba Rugby)

– Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

– Beatrice RIGONI (Sale Sharks)

– Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

– Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

– Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

CALENDARIO ITALIA SEI NAZIONI 2024

Domenica 24 marzo 2024, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Inghilterra

Domenica 31 marzo 2024, ore 16:00, Dublino, RDS Arena

Irlanda v Italia

Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, ore 13:15, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia