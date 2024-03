Fognini-Zapata Miralles oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Nella notte italiana di venerdì 8 marzo, Fabio Fognini farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Il ligure, che ha ricevuto una wild card molto gradita dall’organizzazione, affronterà lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e si prospetta una partita aperta a qualsiasi risultato.

Se il ligure dovesse stare bene, ci sarebbero grandi chance nella prosecuzione del percorso, ma non si sa esattamente quale sia la forma di Fabio. Di sicuro, Zapata Miralles non ha nel cemento la sua superficie preferita e quindi i colpi di Fognini potrebbero dargli anche tanto fastidio.

In più, il nostro portacolori avrà voglia anche di prendersi una rivincita visto quanto accaduto a Barcellona nel 2021, quando fu squalificato proprio nella sfida contro l’iberico per “verbal abuse” nei confronti del giudice di linea. Una situazione che per certi versi può ricordare quanto accaduto al russo Andrey Rublev.

La partita tra Fabio Fognini e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, valida per il primo turno del Masters1000 di Indian Wells, andrà in scena nella notte italiana e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

FOGNINI-ZAPATA MIRALLES ATP INDIAN WELLS 2024

Giovedì 7 marzo

CAMPO 3 – Inizio programma dalle 20.00 italiane

L. Sonego vs K. Kecmanovic

Non prima delle 21.00 italiane

E. Andreeva (Q) vs D. Collins

R. Safiullin vs D. Evans

T. Seyboth Wild vs J.J. Wolf

F. Fognini vs B. Zapata Miralles

A. Kovacevic vs Z. Zhang

PROGRAMMA FOGNINI-ZAPATA MIRALLES ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport