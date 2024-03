Federica Brignone: “La me di dieci anni fa non sarebbe arrivata tra le prime dieci”

Quattordici podi, una stagione meravigliosa: non sono arrivate coppe di specialità, ma l’annata di Federica Brignone è stata meravigliosa. L’azzurra ha trovato l’ennesima top-3, piazzandosi al secondo posto anche nel SuperG delle finali di Saalbach.

La valdostana sfiora il colpaccio, si arrende di 28 centesimi ad Ester Ledecka nella gara singola e deve cedere di sole trenta lunghezze nei confronti di Lara Gut nella classifica di SuperG.

Le sue parole nel dopo gara ai microfoni Rai: “Non perdo più così tanto nei tratti di scorrimento. Da essere mediocre sono passata da essere lì a giocarmela. Non ho le qualità che hanno le austriache in scorrimento e sto continuando a migliorare, invece di perdere mezzo secondo e sono sui due/tre decimi. Sono migliorata moltissimo, spero di continuare a migliorare”.

E aggiunge: “È sempre una scalinata lunghissima, se rimani lì non migliori mai, è un viaggio che fai, lo fai anche sugli sci ed è bellissimo poter dire che la me di dieci anni fa non sarebbe arrivata tra le prime dieci”.

Sulla Coppa: “Per quanto riguarda la Coppa, io sono convinta che Lara avrebbe vinto la Coppa anche se ci fosse stata Shiffrin in gara. Io ho dovuto fare un po’ di concorrenza a Lara, perché altrimenti ce l’avrebbe avuta troppo facile”.