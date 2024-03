F1, che rimpianto per Leclerc! Con il tempo della Q2 avrebbe ottenuto la pole davanti a Verstappen

Qualifiche con un retrogusto amaro. La Ferrari avrebbe sperato di cominciare con una pole-position in Bahrain l’annata in F1 e la possibilità c’era per quanto il connubio Rossa- Charles Leclerc aveva lasciato presagire. Nel corso della Q2, infatti, il monegasco era stato il più veloce, infliggendo 209 millesimi all’olandese Max Verstappen. Un buon viatico in vista dell’ultimo stint che assegnava la p.1

La super prestazione non è arrivata e Leclerc si è dovuto accontentare della piazza d’onore: “Sono un po’ deluso. Abbiamo fatto delle buone qualifiche, è stato un weekend complicato fino ad ora. In Q1 è stato un po’ difficile e purtroppo abbiamo dovuto mettere due nuovi set di soft che hanno compromesso il Q3. Sono delle buone qualifiche per essere all’inizio dell’anno. Siamo in una situazione migliore rispetto all’anno scorso, e questo è positivo, ma ora bisogna vedere il passo gara per domani“, il parere di Charles.

Nei fatti, con il crono di 1:29.165, Leclerc sarebbe riuscito a concludere davanti a Verstappen (1:29.179), ma con i se e i ma non si fa la storia. E ora si pensa alla gara di domani: “C’è la fiducia di aver fatto un passo avanti, ma bisogna aspettare e vedere domani quanto sarà grande questo passo avanti. Pensiamo che la Red Bull sia ancora davanti con un buon margine, almeno in gara, ma vedremo. Se ci sarà un’opportunità ovviamente attaccherò e vedremo come andrà domani“, ha aggiunto Leclerc.

A questo punto scopriremo cosa i 57 giri ci riserveranno. Verstappen, come detto dal ferrarista, sembra avere ancora un vantaggio sulla concorrenza, ma magari non così importante come nel 2023. Vedremo se ci sarà modo di attaccarlo in partenza e imporre la propria strategia all’olandese.