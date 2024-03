F1, Oliver Bearman torna in pista a Fiorano con la Ferrari. A Melbourne rientra Sainz?

Dopo l’eccellente settimo posto nel GP di Arabia Saudita, al suo esordio assoluto in F1, Oliver Bearman è tornato al volante della Ferrari. Il 18enne britannico si è cimentato in un test sulla pista di Fiorano Modenese, utilizzando la F1-75, ovvero la monoposto a effetto suolo realizzata dalla Scuderia di Maranello un paio di anni fa.

Il pilota ha girato con gomme demo Pirelli, come imposto dal regolamento. L’obiettivo di questa uscita era quello di far proseguire a Oliver Bearman il proprio sviluppo come pilota, tra l’altro scegliendo una vettura con caratteristiche tecniche vicine all’attuale SF-24, soprattutto sotto il profilo aerodinamico e meccanico.

Questo test era già pianificato da diverso tempo, già da prima che l’atleta sostituisse Carlos Sainz a Jeddah dopo l’operazione all’appendice a cui si è sottoposto lo spagnolo. Il britannico non dovrebbe correre il GP di Australia, visto che sul circuito di Melbourne (22-24 marzo) dovrebbe tornare a girare Carlos Sainz. Giovedì 14 marzo dovrebbe essere prevista una seconda giornata di test, con Antonio Giovinazzi al volante della F1-75.