F1, Oliver Bearman non si accontenta: “Qualifiche imperfette, volevo il Q3”

Una giornata da sogno per Oliver Bearman: il pilota britannico classe 2005 si è ritrovato a dover gareggiare nel Gran Premio dell’Arabia Saudita a causa del forfait di Carlos Sainz per l’operazione all’appendicite a cui si deve sottoporre lo spagnolo. L’inizio è stato ottimo, con il passaggio agevole al Q2 e il sogno Q3 sfiorato per poco.

Queste le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della prima giornata della sua vita in Formula 1: “Questa mattina mi sono svegliato e mi aspettavo di affrontare la gara di F2 partendo dalla pole, e invece partirò 11° nella gara di F1. E’ stato difficile, dopo le libere 3 siamo andati subito in qualifica, e sinceramente non sono contentissimo perché sono arrivato vicino al Q3″.

“Da parte mia è stata una sessione con qualche pasticcio per cui sono un po’ deluso, però si tratta comunque di una grandissima opportunità per me. Mi sono sentito molto a mio agio, forse ho spinto troppo sovrastimando la situazione, e come ho detto ho commesso qualche errore che alla fine mi ha penalizzato”.

Sull’obiettivo per la gara di domani: “L’obiettivo per la gara è provare ad andare a punti, non ho fatto tanti giri consecutivi, li ho fatti solo nelle libere 3. Il mio obiettivo è migliorare e concludere a punti, sarebbe molto bello”.