F1 oggi, GP Bahrain 2024: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 1° marzo, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione.

La Ferrari è chiamata a una prestazione convincente. Nel corso della giornata di ieri, la Rossa non ha impressionato per la sua velocità, forse perché gli uomini del Cavallino Rampante hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla messa a punto della gara, girando anche con una mappatura del motore non così spinta. Oggi sapremo come staranno le cose.

Il favorito d’obbligo per la p-1 è sempre lui, Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si è nascosto ieri e per sua stessa ammissione non ha cercato il massimo riscontro in termini di prestazione pura. Tuttavia, Max dovrà fare attenzione e, oltre alla Ferrari, c’è una Mercedes che potrebbe davvero far saltare banco, vista la conclusione della FP2 con i britannici Lewis Hamilton e George Russell a svettare.

Il sabato del week end del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024 OGGI

Venerdì 1° marzo (orari italiani)

Ore 13.30-14.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Venerdì 1° marzo

Ore 21.55 F1, Qualifiche – Differita in chiaro