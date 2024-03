A che ora Fabbri e Weir oggi ai Mondiali indoor di atletica: programma finale, tv, streaming, avversari

Nella sessione serale della prima giornata dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso a Glasgow (Scozia), l’attesa in casa Italia sarà tutta per Leonardo Fabbri e Zane Weir, i due italiani in gara nella finale del getto del peso maschile.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA ALLE 11.00 E ALLE 20.00

Si tratterà di una finale atipica a 16 contendenti, dato che non ci sono state le qualificazioni e tutti gli iscritti sono stati ammessi direttamente all’ultimo atto. Leonardo Fabbri sarà il primo dei sedici finalisti a lanciare, mentre Zane Weir sarà il tredicesimo.

La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione serale della prima giornata di gare dei Mondiali indoor 2024 di atletica leggera.

CALENDARIO FABBRI / WEIR OGGI

Venerdì 1° marzo – Mondiali indoor atletica – Glasgow (Scozia)

21.20 Finale getto del peso maschile con Leonardo Fabbri e Zane Weir – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA FABBRI / WEIR OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST FINALE

1 ITA Leonardo FABBRI

2 JAM Rajindra CAMPBELL

3 CZE Tomáš STANĚK

4 NZL Tom WALSH

5 USA Ryan CROUSER

6 EGY Mostafa Amr HASSAN

7 BRA Darlan ROMANI

8 NGR Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI

9 NZL Jacko GILL

10 CRO Filip MIHALJEVIĆ

11 USA Roger STEEN

12 BIH Mesud PEZER

13 ITA Zane WEIR

14 GBR Scott LINCOLN

15 MEX Uziel MUÑOZ

16 LUX Bob BERTEMES