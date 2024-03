F1, Max Verstappen: “Cambiare aria? In Red Bull ho tutto per essere felice. Vogliamo sempre migliorare”

Max Verstappen si prepara per il fine settimana del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024 con la chiara intenzione di non fermarsi. Dopo avere dominato a Sakhir e Jeddah, il tre-volte campione del mondo vuole continuare a dettare legge anche all’Albert Park di Melbourne.

Due vittorie nette e schiaccianti, divenute doppiette per il team di Milton Keynes grazie alle seconde posizioni di Sergio Perez. Una conferma ulteriore della bontà del pacchetto della RB20. Sarà così anche nel terzo capitolo della stagione? Se così fosse, il rischio di assistere un percorso netto fino ad Abu Dhabi diventa concreto.

Il giovedì sul tracciato australiano per il portacolori del team Red Bull parte proprio dalle speculazioni sul suo futuro. Acqua sul fuoco per il nativo di Hasselt: “Cambiare aria? Penso che ci siano tutte le ragioni per essere felici qui, giusto? La macchina sta andando davvero bene e ci sono tante persone fantastiche nel team che spingono costantemente per ottenere risultati migliori. Io mi concentro solo su questo. Mi concentro sulla prestazione e sono felice. Quando torno a casa non penso a nient’altro perché dove mi trovo è dove voglio essere.”

Tornando al presente, l’olandese spiega come si può sempre cercare di migliorare qualcosa che sembra perfetto. “Cerchiamo di continuare a imparare. Penso che sia stato sicuramente il miglior inizio di anno per me in macchina. Il segreto? Abbiamo semplicemente un buon equilibrio, ma penso che anche come squadra abbiamo operato davvero bene senza commettere troppi errori”.