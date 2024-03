F1, Lando Norris: “Possiamo batterci per una buona posizione, la Ferrari sarà competitiva”

Immagazzinare quanto successo nelle prime due gare e ripartire. Sembra questo il mantra di Lando Norris alla vigilia del weekend che ci porterà al GP dell’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena presso il circuito Albert Park di Melbourne.

Il pilota britannico, intervenuto nel consueto media day del giovedì, ha tracciato un piccolo bilancio dei primi due appuntamenti, fissando l’obiettivo per la prova in terra oceanica: “Penso che abbiamo capito un paio di cose: sarà molto utile imparare in questo fine settimana”

Norris ha poi proseguito: “Non penso che potremo infiammare il mondo, ma possiamo batterci per una buona posizione. Siamo molto vicini e saremo vicini per tutta la stagione”.

E per ciò che concerne i favoriti, il nativo di Bristol non ha dubbi: “Questa è una pista dove la Ferrari può essere competitiva contro la Red Bull. La qualifica e la saranno entusiasmanti per tutti”.