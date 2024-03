F1, Lewis Hamilton: “La macchina ha molto potenziale, ma sin qui non lo abbiamo massimizzato con il set-up”

Dopo un avvio di stagione molto deludente, in cui è rimasto sempre alle spalle del compagno di squadra George Russell arrivando settimo in Bahrain e nono in Arabia Saudita, Lewis Hamilton vuole cambiare passo ed è molto motivato alla vigilia del weekend di Melbourne, in occasione del Gran Premio d’Australia 2024, terzo round del Mondiale di Formula Uno.

“Penso che abbiamo una macchina pazzesca e che abbia molto potenziale: semplicemente non l’abbiamo massimizzato attraverso il set-up e a causa di errori, quindi ovviamente non siamo soddisfatti della performance delle prime due gare, ma c’è del potenziale che non abbiamo ancora estratto. L’obiettivo di tutti è capire la macchina. Mi sento positivo per questo fine settimana, c’è molta strada da fare“, dichiara il sette volte iridato sulla sua Mercedes W15.

Il britannico ha poi sostenuto pubblicamente Susie Wolff, moglie di Toto e managing director della F1 Academy, che ha denunciato la FIA dopo le indagini (archiviate in due giorni) per presunto conflitto di interessi: “Sono incredibilmente orgoglioso di Susie. C’è una vera mancanza di responsabilità all’interno della F1 e della FIA. Nelle cose che accadono a porte chiuse non c’è trasparenza e ne abbiamo bisogno, noi e gli appassionati. Come puoi fidarti dello sport altrimenti?”.

“Se tutto va bene, la posizione che sta assumendo ora Susie potrà creare un cambiamento, e avrà un impatto positivo soprattutto per le donne. È ancora uno sport dominato dagli uomini, e viviamo in un’ epoca in cui il messaggio è che se sporgi denuncia, verrai licenziato, e questa è una narrazione terribile da proiettare nel mondo, soprattutto quando siamo parlando di inclusività in questo sport”, conclude Hamilton.