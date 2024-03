Superbike, Ducati da battere a Barcellona, Nicolò Bulega sogna in grande: sfida a Razgatlioglu?

Dopo il primo Gran Premio della stagione in Australia, è già tempo di voltare pagina e di dedicarsi alla prima gara europea del 2024 del Mondiale di superbike. Si sbarca infatti in Catalogna, in particolare a Barcellona per quella che è la seconda tappa di questo Mondiale 2024.

Non sarà un appuntamento al buio per tutti i piloti che hanno svolto dei test sul tracciato di Barcellona la scorsa settimana: test che hanno messo in evidenza ancora tutto in potenziale di Nicolò Bulega. Il campione del mondo Supersport 2023 ha mostrato grandi cose in Australia, vincendo gara-1 e garantendosi la seconda posizione nel Mondiale al termine della tappa down under. Il potenziale della Ducati appare superiore a tutta la concorrenza, considerato anche il rendimento di Sam Lowes.

Ripartirà dalla testa Alex Lowes con la sua Kawasaki: il britannico a Phillip Island si è imposto nella Superpole Race e in gara-2: nei test però è apparso maggiormente in difficoltà, incappando in tre scivolate che hanno mostrato un feeling non perfetto con la sua moto.

Situazioni opposte invece tra Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista: se il turco sta trovando la quadra giusta con la BMW e sembra pronto a spiccare il volo, lo spagnolo non trova il giusto set-up sulla sua Panigale V4R e non sembra poter ripetere il dominio totale della scorsa stagione.