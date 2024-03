F1, la doppietta Ferrari torna dopo 2 anni! E il ricordo del 2004 con Schumacher e Barrichello…

Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, si colora di rosso. Rosso Ferrari. Ma non solo, anche il rosso dei dischi dei freni di Max Verstappen prima della loro esplosione. Sul tracciato dell’Albert Park la scuderia di Maranello piazza un uno-due storico che segna una pagina sensazionale della storia recente del team del Cavallino Rampante.

Carlos Sainz precede Charles Leclerc, con le due SF-24 che chiudono in parata sulla pista di Melbourne davanti a un pubblico in visibilio. Lo spagnolo ha dominato la scena, nonostante una condizione fisica ancora non ottimale dopo l’operazione di appendicite di due settimane or sono, superando in avvio il tre-volte campione del mondo e gestendo macchina e gomme al meglio, approfittando del suo ritiro.

Al netto dello stop del portacolori della Red Bull (in una delle peggiori versioni degli ultimi anni) la Ferrari in Australia ha dato un segnale. Notevole. Sin dal venerdì si era capito che la monoposto tinta di rosso avesse a disposizione un passo gara molto interessante. La pista lo ha ampiamente confermato con entrambi i piloti. La SF-24, sulla quale il team emiliano lavora da un anno, si è concentrata sulla domenica. Magari sta lasciando qualcosa in qualifica, ma la domenica è protagonista. In stile Red Bull.

Il team di Milton Keynes, dopo due doppiette iniziali consecutive, chiude con un risultato molto negativo. Super Max out, Sergio Perez quinto a oltre 50 secondi. Un mondo “down under” come si dice dell’Australia. Tutto sotto-sopra. La Ferrari torna al successo (mancava da Singapore 2023 con lo stesso Carlos Sainz) ed addirittura alla doppietta che non si realizzava dall’esordio del Mondiale 2022 in Bahrain. In Australia, poi, non si vedeva dal lontanissimo 2004 con Michael Schumacher davanti a Rubens Barrichello con distacchi abissali per tutti gli avversari.

Non è dato a sapersi se questa vittoria dell’Albert Park rimarrà l’unica della stagione, oppure ora si aprirà un filotto-rosso. La Red Bull e Max Verstappen sono e rimangono i grandi favoriti per vittorie e titolo ma, di pari passo, la Ferrari ha ottenuto conferme importanti. La macchina è solida e performante soprattutto in gara. Quando occorre. Quando si fanno i punti. Quando si fa la storia.