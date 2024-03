NON È UN SOGNO! Doppietta Ferrari nel GP d’Australia: Sainz domina davanti a Leclerc, ritirato Verstappen!

Carlos Sainz confeziona un’impresa clamorosa e, nella giornata in cui Max Verstappen è costretto a fermarsi dopo pochi giri per un problema di affidabilità ai freni della sua Red Bull (mettendo fine ad una sequenza di 9 successi consecutivi), domina il Gran Premio d’Australia 2024 solamente due settimane dopo aver saltato il GP d’Arabia Saudita per l’operazione d’urgenza di appendicite.

Lo spagnolo ha stretto i denti, presentandosi a Melbourne in condizioni fisiche non ideali ma disputando un weekend strepitoso a partire dal secondo posto in qualifica, per poi completare l’opera con una gara semplicemente perfetta (terza vittoria della carriera in F1, la seconda con la Scuderia di Maranello dopo Singapore 2023) in cui non è mai stato realmente attaccato dalle McLaren e dal suo compagno di squadra Charles Leclerc.

Il monegasco, anche grazie ad una buona strategia del muretto box, si è preso la piazza d’onore (ed il punto addizionale per il giro più veloce) regalando al Cavallino Rampante una doppietta che mancava ad Albert Park dal 2004 ed in generale dalla corsa inaugurale della stagione 2022 in Bahrain. Alle spalle delle Ferrari si sono inserite le McLaren di Lando Norris (3°) e del giovane padrone di casa australiano Oscar Piastri (4°), mentre questa volta non è riuscito a rimontare Sergio Perez attestandosi al quinto posto con l’unica Red Bull giunta al traguardo con quasi un minuto di ritardo.

Il Drink Team almeno per oggi si lecca le ferite, dovendo fare i conti con il primo ko di Verstappen da due anni a questa parte (l’ultimo ritiro, sempre per problemi di affidabilità, fu proprio in Australia ad inizio 2022). Da segnalare inoltre il totale disastro Mercedes, che incassa un pesante doppio zero con lo spettacolare incidente di George Russell all’ultimo giro (era comunque fuori dalla top5) ed il ritiro per problemi tecnici di Lewis Hamilton. In zona punti anche le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, poi la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRALIA 2024 F1

1 Carlos SAINZ Ferrari LEADER 2

2 Charles LECLERC Ferrari+2.366 2

3 Lando NORRIS McLaren+5.904 2

4 Oscar PIASTRI McLaren+35.770 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+56.309 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+80.992 2

7 Lance STROLL Aston Martin+93.222 2

8 Yuki TSUNODA RB+95.601 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+104.553 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1L 2

11 Alexander ALBON Williams1L 2

12 Daniel RICCIARDO RB1L 2

13 Pierre GASLY Alpine1L 2

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1L 2

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber1L 2

16 Esteban OCON Alpine1L 3

17 George RUSSELL Mercedes– 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes– 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1