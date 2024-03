F1, Jos Verstappen al vetriolo su Christian Horner: “La sua conferma? Farà esplodere il team”

Il Mondiale di Formula Uno 2024 ha preso il via con quello che tutti si aspettavano e temevano, ovvero Max Verstappen a dettare legge. L’olandese, infatti, ha vinto a mani basse il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir e ha spaventato tutti i rivali. Sembra chiaro che il binomio tra il tre-volte campione e la sua RB20 sia pronto a continuare a riscrivere i libri di storia.

Ma, all’interno del team di Milton Keynes, qualcosa di grosso bolle in pentola. Il Christian Horner-gate, infatti, sta distraendo e non poco una squadra che, in teoria, dovrebbe concentrarsi solamente sul conteggiare il numero delle vittorie in arrivo. Il team principal, nonostante sia stato scagionato dalle pesanti accuse, e confermato al timone della scuderia, non sta certo passando inosservato.

Nel post-gara di Sakhir sono arrivate le parole, pesantissime, di Jos Verstappen. Il padre del pilota numero 1 della Red Bull ha rilasciato dichiarazioni che non potranno passere sotto traccia: “C’è tensione nel team fino a quando Horner rimane nella sua posizione di team principal. La squadra rischia di essere distrutta. Non può continuare così. Esploderà. Horner sta facendo la vittima, mentre è lui a causare i problemi”. (Fonte: Motorsport.com).

Mentre il figlio ha sempre difeso Christian Horner, il padre spara ad alzo zero nei confronti del team principal della squadra campione del mondo. Il clima all’interno della Red Bull è teso, se non tesissimo. Si rischia davvero che queste polemiche e giochi di potere possano essere gli unici veri rivali del dominio di Max Verstappen.