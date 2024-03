F1, George Russell: “Sensazioni contrastanti rispetto a ieri, non siamo dove pensavamo di essere”

George Russell si tiene stretto la sua sesta posizione al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il pilota del team Mercedes ha vissuto una gara assolutamente anonima, mai nel vivo dell’azione, chiudendo con un gap di 40 secondi dalla vetta.

Vince, e non fa nemmeno più notizia, Max Verstappen che domina davanti al compagno di scuderia Sergio Perez. Sul gradino più basso del podio, invece, Charles Leclerc. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinta per Fernando Alonso, mentre è sesto come detto George Russell. Settima posizione per Oliver Bearman davanti a Lando Norris, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg che chiude la top10.

Al termine della gara odierna, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni a F1.com: “Una gara condotta praticamente in uno contro uno con Fernando Alonso. Mi è rimasto li davanti a 1.5 secondi, non ho mai avuto modo di sfruttare il DRS. Peccato. Ho provato ad avvicinarmi, ma niente. Un pomeriggio davvero lungo per me”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto: “Ho sensazioni contrastanti rispetto a ieri. La macchina? Siamo sicuramente dietro a Red Bull e Ferrari. Con le altre ce la giochiamo. Vedremo in Australia a che punto saremo, ma sinceramente pensavamo a qualcosa in più come avvio”.