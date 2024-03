MX2, Andrea Adamo terzo nella gara di qualifica del GP d’Argentina. Svetta Lucas Coenen

Comincia la stagione del Mondiale motocross 2024 dall’Argentina. Il sabato è la giornata dedicata alla gara di qualifica per entrambe le classi che apre la strada per la gara di domani. Qualifiche che dalla scorsa stagione hanno acquisito un’importanza superiore, poiché si assegnano punti da 10 a 1 (dal primo al decimo).

In prima posizione si è piazzato Lucas Coenen: il belga della Husqvarna ha chiuso i 13 giri con il tempo di 24:46.567 con una gran seconda parte di gara dopo una partenza in sordina. Seconda posizione invece per Kay de Wolf, arrivato secondo con un distacco di 1″4 nei confronti di Coenen.

Il campione del mondo Andrea Adamo ha chiuso la sua prova in terza posizione con un ritardo di quasi otto secondi nei confronti di Coenen: comunque un buon modo per cominciare la stagione, accumulando subito otto punti. I valori poi emergeranno nelle due gare di domani. Altri due italiani hanno chiuso in top 10: si tratta di Andrea Bonacorsi ottavo con la Yamaha e Ferruccio Zanchi decimo con la Honda.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARGENTINA 2024 MX2

1 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 24:46.567 13 0:00.000 0:00.000 1:45.272 8 57.109

2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 24:48.001 13 0:01.434 0:01.434 1:44.697 2 57.423

3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 24:54.262 13 0:07.695 0:06.261 1:45.688 3 56.884

4 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 24:56.030 13 0:09.463 0:01.768 1:45.916 1 56.762

5 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 24:57.189 13 0:10.622 0:01.159 1:45.526 5 56.972

6 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GASGAS 25:15.790 13 0:29.223 0:18.601 1:45.855 2 56.795

7 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF Honda 25:26.179 13 0:39.612 0:10.389 1:47.526 3 55.912

8 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 25:28.211 13 0:41.644 0:02.032 1:47.672 2 55.836

9 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 25:29.275 13 0:42.708 0:01.064 1:46.263 3 56.577

10 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 25:32.672 13 0:46.105 0:03.397 1:47.731 6 55.806

11 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:35.119 13 0:48.552 0:02.447 1:47.207 2 56.078

12 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 25:35.372 13 0:48.805 0:00.253 1:47.666 2 55.839

13 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 25:38.169 13 0:51.602 0:02.797 1:48.223 2 55.552

14 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 25:38.823 13 0:52.256 0:00.654 1:48.787 3 55.264

15 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 25:47.437 13 1:00.870 0:08.614 1:48.846 3 55.234

16 125 Weckman, Emil FIN FMM KTM 25:52.452 13 1:05.885 0:05.015 1:48.741 3 55.287

17 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 25:59.929 13 1:13.362 0:07.477 1:48.137 4 55.596

18 579 Bruce, Bobby GBR ACU Kawasaki 26:04.150 13 1:17.583 0:04.221 1:48.906 2 55.204

19 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 26:05.529 13 1:18.962 0:01.379 1:45.342 2 57.071

20 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 26:20.147 13 1:33.580 0:14.618 1:51.028 1 54.149

21 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 26:22.760 13 1:36.193 0:02.613 1:50.770 4 54.275

22 109 Bresolin, Guilherme BRA CBM Yamaha 26:30.728 13 1:44.161 0:07.968 1:51.840 1 53.755

23 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF KTM 26:44.136 13 1:57.569 0:13.408 1:47.922 1 55.707

24 112 Suarez Jaramillo, Pedro Jose ECU FEM KTM 25:11.395 12 1 lap 1 lap 1:52.720 1 53.336

25 251 Abarzua, Inaki CHI FMC Suzuki 25:17.247 12 1 lap 0:05.852 1:54.011 5 52.732

26 288 Liprandi, Ignacio ARG CAMOD KTM 25:20.028 12 1 lap 0:02.781 1:55.157 2 52.207

27 54 Matkovich, Tomas ARG CAMOD GASGAS 25:20.167 12 1 lap 0:00.139 1:55.289 2 52.147

28 88 Medina, Italo ECU FEM Honda 25:25.025 12 1 lap 0:04.858 1:54.280 1 52.608

29 55 Diez, Ignacio CHI FMC GASGAS 25:54.353 12 1 lap 0:29.328 1:55.156 2 52.207

30 191 Salgado, Juan Ignacio ARG CAMOD Husqvarna 24:52.276 11 2 laps 1 lap 1:55.706 1 51.959

31 347 Abadia, Juan ARG CAMOD Honda 26:33.536 11 2 laps 1:41.260 1:57.387 2 51.215

32 146 Bratschi, Alfonso URU FUM Husqvarna 10:05.332 1 12 laps 10 laps 7:41.868 1 13.017