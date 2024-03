MotoGP, Marc Marquez subito competitivo con la Ducati. Per ora è ancora ‘uno dei tanti’

Comincia con un solido quinto posto nella Sprint di Lusail la nuova avventura di Marc Marquez sulla Ducati del Team Gresini, in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2024. Dopo i riscontri altalenanti dei test invernali, il fuoriclasse di Cervera si è fatto trovare pronto quando più conta firmando il sesto tempo in qualifica e disputando una prova da protagonista nella manche breve del sabato in Qatar.

L’otto volte campione del mondo può ritenersi soddisfatto di questa giornata, considerando ovviamente il poco tempo trascorso sulla moto di Borgo Panigale rispetto agli altri big della casa emiliana. MM93 deve infatti ancora adattare completamente il suo stile di guida alla GP23, dopo un decennio passato esclusivamente in sella alla Honda.

Il 31enne catalano, grazie al suo talento cristallino, si è dimostrato comunque subito competitivo per le primissime posizioni (risultando ampiamente tra i ducatisti equipaggiati con la moto dell’anno scorso) restando nel gruppo di testa insieme agli altri ducatisti di riferimento (Jorge Martin, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, tutti sulla GP24) con un ritmo abbastanza efficace, ma senza fare la differenza almeno per il momento ed in questo tracciato.

A conti fatti Marquez ha siglato il giro più veloce della Sprint Race in 1’52″040, facendo meglio di 6 millesimi rispetto al campione del mondo in carica Bagnaia. Domani ci sarà un nuovo esame ancor più difficile per il fenomeno spagnolo, chiamato ad una prestazione di alto profilo anche sulla lunga distanza di un GP per avere un quadro abbastanza veritiero sugli attuali valori in campo almeno sul tracciato di Lusail, storicamente non tra i preferiti del nativo di Cervera.