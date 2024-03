F1, Fernando Alonso soddisfatto: “Qualifica molto sorprendente, non ci aspettavamo questa performance della macchina”

Fernando Alonso ha concluso in sesta posizione le qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2024, valevole come primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato positivo per lo spagnolo dell’Aston Martin, che ha accusato un distacco di soli 363 millesimi dalla pole position di Max Verstappen sulla Red Bull sfiorando addirittura la top3 e precedendo dei rivali quotati come le McLaren e la Mercedes di Lewis Hamilton.

“Sono molto soddisfatto, perché era inattesa questa performance della macchina. Abbiamo avuto dei test invernali ok, ma mancava qualcosa sul passo gara e anche in qualifica. Poi le prove libere sono andate bene per tutto il weekend, ma normalmente sappiamo che lì siamo un po’ più leggeri e più aggressivi con il motore rispetto agli altri. In qualifica vediamo la realtà ed essere nel gruppo di testa è una sorpresa per noi“, dichiara il 42enne asturiano a Sky Sport.

Sul progresso prestazionale della AMR24 rispetto ai test sulla stessa pista: “Abbiamo cambiato un po’ di cose sul set-up, dopo aver visto le mancanze dei test, però nulla di drammatico. Dopo i test pensavamo di essere circa un secondo dietro la Red Bull e a 8 decimi dalla Ferrari, in base ai nostri calcoli, mentre adesso siamo nello stesso decimo quindi è una qualifica molto sorprendente“.