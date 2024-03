F1, Fernando Alonso: “Siamo partiti peggio dell’anno scorso, ma abbiamo più chance di diventare seconda forza”

Fernando Alonso prova a guardare positivo in vista del suo fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il portacolori del team Aston Martin ha la chiara intenzione di prendere gli spunti positivi visti a Sakhir per pensare positivo in vista del prosieguo del campionato.

L’asturiano analizza quanto visto nella prima tappa del Bahrain: “Abbiamo iniziato in una condizione leggermente inferiore rispetto allo scorso anno, ma abbiamo più speranze di diventare la seconda forza alle spalle della Red Bull. È stato un inizio positivo, ovviamente è diverso dall’anno scorso, quando con il podio partimmo molto forte”. (Fonte: Marca).

Dal presente, al futuro: “Cosa farò nel 2025? Non ne ho idea. Prima di tutto devo vedere se voglio continuare a correre. Se mi impegno è perché credo davvero che ci sia la possibilità di vincere le gare”.

In questa ottica si inserisce anche il possibile addio di Max Verstappen alla Red Bull in caso di rottura con il team di Milton Keynes: “Cosa ne penso? Ci sono state molte voci negli ultimi due o tre mesi, è difficile credere a tutte. Se ciò dovesse avvenire, penso di essere nella lista della Red Bull per la sostituzione, perché non ho nessun contratto al momento. È meglio essere in quella lista piuttosto che in altre”.