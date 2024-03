Moto3, Mondiale 2024: i favoriti. Holgado cerca il riscatto, Alonso vuole la consacrazione, gli italiani alla finestra

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del Motomondiale 2024. Come sempre la categoria che si annuncia più imprevedibile e pronta a regalare colpi di scena ed emozioni è ovviamente la Moto3. La classe più leggera è reduce da un anno vissuto davvero con il cuore in gola e il titolo di Jaume Masià. Chi sarà il nuovo “re”?

Iniziamo subito con il dire che Jaume Masià non ci sarà più in Moto3, per cui il trono della classe più leggera è vacante. I pretendenti alla successione sono tanti e tutti validi. Tra questi non ci sarà nemmeno il vice-campione del mondo, ovvero il nipponico Ayumu Sasaki, a sua volta sbarcato in Moto2.

Attenzione, quindi, al colombiano David Alonso. Dopo la crescita esponenziale della seconda parte del 2023, il pilota del team CFMoto Aspar sarà chiamato a puntare in alto per davvero dopo il terzo posto di 12 mesi fa. Anche il quarto della scorsa annata, Deniz Oncu, non sarà al via della stagione, per cui attenzione a Daniel Holgado. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Tech3 cercherà la riscossa dopo un crollo finale nel 2023 del tutto inatteso.

Tra i papabili ovviamente anche Ivan Ortolà del team KTM MT, quindi nella pattuglia spagnola inseriamo anche David Munoz (KTM BOE), Adrian Fernandez (Honda Leopard) e José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Tra i possibili outsider l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) e gli italiani. Da Stefano Nepa (KTM MTA) a Riccardo Rossi (KTM CIP), i protagonisti non mancheranno, ma le chance di titolo appaiono, al momento, molto ridotte.