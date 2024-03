F1, Carlos Sainz salta l’appuntamento con i media in Arabia Saudita: cosa è successo allo spagnolo

Bisognoso di riposo. Carlos Sainz non risponderà presente al Media-Day odierno a Jeddah (Arabia Saudita), seconda tappa del Mondiale 2024 di F1. Lo spagnolo ha deciso di saltare questo appuntamento con la stampa per via di uno stato di salute non ottimale. Per questa ragione, il pilota della Ferrari ha fatto ritorno in albergo.

Tuttavia, non ci dovrebbero essere problemi sul resto del week end saudita per l’iberico. Secondo quanto riportano le cronache, Sainz sarà regolarmente nell’abitacolo della SF-24 domani per dare il via al programma di lavoro sul circuito cittadino.

Un layout atipico, con tante curve in successione ad alta velocità, che richiederà una macchina molto efficiente dal punto di vista aerodinamico e stabile nella sequenza descritta. Lo spagnolo è reduce dal podio di Sakhir (Bahrain), alle spalle delle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez, e punta quantomeno a riconfermarsi.

A Maranello si aspettano di andare meglio come prestazione pura, ma non ci sono dubbi che la RB20 sarà, specie con Verstappen alla guida, la vettura da battere.