F1, Charles Leclerc: “La macchina funziona meglio di quanto ci aspettassimo, ma Verstappen è avanti”

Con fiducia e realismo. Charles Leclerc si prepara al prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Messo alle spalle il primo week end di Sakhir (Bahrain) con l’amarezza di un problema ai freni che ne ha condizionato non poco l’agire (4° al traguardo), il monegasco è pronto per la sfida dei Jeddah (Arabia Saudita), potendo contare su una Ferrari che ha mostrato buone qualità, ma non ancora all’altezza della Red Bull, specie dell’olandese Max Verstappen.

Nella conferenza stampa di presentazione del fine-settimana saudita, Leclerc è stato molto chiaro: “Sinceramente il rendimento della macchina, come prestazioni, è stato migliore di quanto ci aspettavamo, ma è anche presto per dire come vanno realmente le cose. Mi auguro che il problema ai freni sia risolto“, le prime parole del ferrarista davanti ai microfoni.

“Per ora non possiamo battere Red Bull, ma la macchina è in una situazione migliore per il momento. Ma va detto che Verstappen continua a essere avanti“, il realismo di Leclerc. Tuttavia, a Maranello c’è uno spirito positivo: “Dopo lo slancio preso nella seconda parte del 2023, sappiamo su cosa lavorare e la macchina sta rispondendo come volevamo. Speriamo con gli aggiornamenti di poter mettere più pressione di ora in avanti a chi ci precede“, ha sottolineato il monegasco.

In vista del GP saudita ha aggiunto: “Siamo concentrati sui problemi avuti con i freni in Bahrain e vedremo. Non so cosa aspettarmi, ma è difficile valutare dopo una gara. Di sicuro lavoreremo per vincere. Non so se saremo più vicini alla Red Bull su questo circuito. Mi sono sentito più forte nelle curve a media/alta velocità a Sakhir però serve qualche gara in più per capire i nostri punti deboli e quelli di forza. Problemi ai freni anche nei test? No, sappiamo che non è dipeso dal surriscaldamento e non si è mai presentato. Non mi aspetto si verifichi di nuovo“.