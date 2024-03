F1, Christian Horner: “Grandissima pole di Verstappen. Domani le basse temperature incideranno”

La Red Bull riparte da dove aveva lasciato, ovvero dalla prima posizione. Max Verstappen, infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, centrando la sua 33a partenza al palo della carriera. Sul tracciato di Sakhir l’ottimo risultato dell’olandese non è stato confermato dal suo vicino di box Sergio Perez, che si è accontentato della terza fila.

La pole position come detto è andata al tre-volte campione del mondo con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328. Quinto Sergio Perez a 358, sesto Fernando Alonso a 363, quindi settime e ottave le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton 531.

Al termine delle qualifiche di Sakhir il team principal Christian Horner ha analizzato quanto visto in pista: “Tutto è molto ravvicinato. La Ferrari è stata molto veloce nei test e anche le altre vetture sono vicine. È fantastico per Max aver centrato quel giro alla fine, perché la pista stava diventando fredda a livello di temperatura. Non pensava che fosse abbastanza, ma per fortuna è stato sufficiente”.