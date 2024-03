F1, Andrea Stella: “Buon inizio per la McLaren, ma in Arabia Saudita ci saranno caratteristiche diverse”

Una sesta e un’ottava posizione. Questo il bottino raccolto dalla McLaren in occasione del GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Due piazzamenti che hanno reso la McLaren provvisoriamente quarta in forza in campo a livello gerarchico, ovviamente dietro alla Red Bull ma anche alla Ferrari ed alla Mercedes.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare sensibilmente già a partire dal prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, pianificato a Jeddah questo weekend. Il circuito cittadino, molto diverso rispetto a quello del Bahrain, potrebbe esaltare le caratteristiche della monoposto. Un aspetto confermato da Andrea Stella, Team Principal della McLaren.

“Lasciamo il Bahrein con 12 punti, che è un ottimo inizio per la stagione 2024 – ha detto Stella nelle parole raccolte da Junaid Samodien -. Ci dirigiamo ora al GP dell’Arabia Saudita, che è un circuito cittadino veloce e con caratteristiche molto diverse dalla pista del Bahrain. Questo ci presenta una nuova sfida ed una nuova opportunità per conoscere la MCL38 su un circuito veloce e fluido“.

Stella ha quindi proseguito: “Vorrei ringraziare ancora una volta tutti i membri del team per il loro duro lavoro che ci ha permesso di iniziare la stagione in modo positivo. Continueremo a lavorare per migliorare le nostre prestazioni ed ottenere risultati consistenti e forti“.