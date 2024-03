Eczacibasi Istanbul-Conegliano oggi in tv, orario Champions League volley femminile: dove vederla, programma, streaming

Oggi mercoledì 20 marzo (ore 17.00) si gioca Eczacibasi Istanbul-Conegliano, semifinale di ritorno della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia, capaci di detronizzare il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti ai quarti di finale, affronteranno la corazzata turca nella fornace del Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica. Si preannuncia un incontro estremamente complicato per le Pantere, che hanno vinto il confronto d’andata per 3-2.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, imbattute nel corso di questa stagione, durante la quale hanno già alzato al cielo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, andranno a caccia della qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione europea. Per raggiungere Milano in finale dovranno vincere la partita, oppure perdere al tie-break e aggiudicarsi il golden set di spareggio. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, invece, la formazione veneta dovrà cedere il passo alle Campionesse del Mondo.

A trascinare le Campionesse d’Italia saranno l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, il libero Monica De Gennaro, le centrali Sarah Fahr e Robin de Kruijf, le schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson. Dall’altra parte della rete spicca la formidabile bomber Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali vinti con la sua Serbia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Conegliano, semifinale di ritorno della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-CONEGLIANO OGGI

Mercoledì 20 marzo

Ore 17.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.