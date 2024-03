Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (20 marzo): percorso, altimetria, tv. Pogacar decreterà già la parola fine sulla corsa iberica?

Terza tappa in arrivo del Giro di Catalogna 2024, una frazione davvero complicata con un arrivo in salita assai impegnativo che può riscrivere la classifica generale. Ieri Tadej Pogacar ha fatto vedere di essere inarrivabile per il resto del gruppo quando la strada inizia a salire. Oggi per l’alfiere del Team UAE Emirates c’è un terreno ancora più fertile per attaccare. Lo sloveno decreterà praticamente la parola fine già alla terza tappa sulla corsa iberica?

PERCORSO

Tappa relativamente lunga, con partenza prevista da Sant Joan de les Abadesses e arrivo, dopo 176,7 chilometri, in cima a Port Ainé. Si inizia subito a salire con il GPM di categoria 1 di Port de Toses (4 km al 9%, max 14%). Poi si scende fino all’imbocco di una nuova salita verso il Port de Cantó (25,4 km al 4,2%, max 12%). Un GPM di Hors Categorie, molto complicato con una serie di strappi molto irregolari. Non è assolutamente finita qui per i corridori, con l’ultima salita di giornata che sarà quella più impegnativa. Il traguardo infatti è posto a Port Ainé, un’ascesa di 18,4 km al 6,7% di pendenza media, con picchi e lunghi tratti al 12%.

ALTIMETRIA

CALENDARIO PRIMA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Mercoledì 20 marzo

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo: 17.30 circa

GIRO DI CATALOGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport