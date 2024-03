Eczacibasi Istanbul-Conegliano, Champions League volley femminile: orario ritorno semifinale, tv, streaming

Mercoledì 20 marzo (ore 17.00) si gioca Eczacibasi-Conegliano, incontro valido per la semifinale di ritorno della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Pantere sono state artefici di una rimonta leggendaria in casa, ma la Finale passa per forza da una vittoria nella capitale anatolica, o in caso di sconfitta al quinto set bisogna poi portare dalla propria parte il Golden Set decisivo.

Nonostante il primo posto ormai sicuro in Serie A1 coach Daniele Santarelli ha voluto tenere alta l’attenzione sabato sera, facendo giocare quasi tutte le titolari nella facile vittoria per 3-0 contro Pinerolo. Le Pantere si presentano a Istanbul ancora da imbattute e forti del successo di settimana scorsa, ma per centrare l’accesso in finale servirà assolutamente la miglior versione di Isabelle Haak e compagne. All’andata per due set la squadra turca ha messo in difficoltà come mai Conegliano, facendo affidamento sulla inarrestabile Boskovic, e risultando impressionante con muro e difesa, bloccando spesso e volentieri i loro terminali offensivi.

Il servizio sarà una chiave fondamentale dal match, con quello dell’Eczacibasi che in Veneto ha funzionato benissimo, mentre quello della compagine italiana un po’ meno. Le turche nel fine settimana hanno anche ripreso la marcia in campionato, battendo l’Ankara PTT penultimo in classifica, in trasferta, con il punteggio di 3-1. n cabina di regia nelle turche gioca Naz Aydemil Akyol, alzatrice della Nazionale turca, mentre l’opposta è la numero uno al mondo, la serba Tijana Boskovic. Roster comunque di entrambe le squadre che sono di qualità impressionante, per una semifinale di ritorno stellare.

Eczacibasi Dynavit Istanbul-Prosecco Doc Imoco Conegliano non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 20 marzo

Ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Eczacibasi Dynavit Istanbul

PROGRAMMA CONEGLIANO-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.