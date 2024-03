Eczacibasi-Conegliano, quando si gioca il ritorno della semifinale di Champions League di volley: data, orario, tv

Conegliano affronterà l’Eczacibasi Istanbul nella semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia incroceranno la corazzata turca in una doppia sfida: l’andata è in programma giovedì 14 marzo (ore 20.30) al PalaVerde di Treviso, mentre il ritorno è previsto mercoledì 20 marzo (ore 17.00) al Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli inseguiranno un risultato favorevole di fronte al proprio pubblico, per poi prepararsi all’impegnativa trasferta nella tana delle Campionesse del Mondo, dove ci si giocherà l’accesso all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Milano-Fenerbahce. La compagine veneta è imbattuta in stagione e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del colpaccio.

Isabelle Haak e compagne se la dovranno vedere contro il formidabile sestetto guidato dalla bomber Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali vinti dalla sua Serbia. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante,

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Conegliano, semifinale di ritorno della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-CONEGLIANO

Mercoledì 20 marzo

Ore 17.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.