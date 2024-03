E3 Saxo Classic 2024: prima vera sfida sui muri. Wout van Aert e la Visma si scontrano con Mathieu van der Poel

Si comincia a fare sul serio nelle Classiche del Nord. I primi antipasti erano arrivati il mese scorso con Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Brussel-Kuurne ma adesso non ci si può più nascondere andando verso il Giro delle Fiandre. Occasione importantissima per testarsi è sicuramente la E3 Saxo Classic giunta alla sua sessantaseiesima edizione.

Partenza e arrivo in quel di Harelbeke con diciassette muri in totale da affrontare tutti concentrati nella parte centrale / finale di gara e dunque pronti a creare spettacolo (tra questi anche il Paterberg, uno dei muri più noti in Belgio).

Attesissimo lo scontro diretto tra il campione del mondo Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e una squadra stellare come il Team Visma | Lease a Bike che appare nettamente superiore rispetto alle altre compagini. Per battere il neerlandese bisognerà attaccare a ripetizione: Wout van Aert è la punta, ma occhio anche ai vari Matteo Jorgenson, Jan Tratnik e Dylan van Baarle.

Non mancano gli altri nomi di lusso: da Arnaud De Lie (Lotto Dstny), a Mads Pedersen (Lidl – Trek) passando per Michael Matthews (Team Jayco AlUla), secondo alla Sanremo, fino ad arrivare a Matej Mohorič (Bahrain – Victorious). In casa Italia la speranza è legata a un Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost), spettacolare protagonista alla Classicissima di Primavera.