Challenger Phoenix, Matteo Berrettini esordirà contro un francese ‘creativo’. Fognini in tabellone

Parte quest’oggi con il tabellone di qualificazione a Phoenix, l’Arizona Tennis Classic, il primo evento dell’anno appartenente alla categoria dei Challenger 175, introdotta l’anno passato nel circuito ATP per andare a occupare quello slot temporale nella seconda settimana dei Masters 1000 che durano 12 giorni, quasi quanto uno Slam.

Ebbene, sarà un torneo in cui le attenzioni non mancheranno perché è quello scelto da Matteo Berrettini per il suo rientro in campo dopo l’infortunio alla caviglia subito al secondo turno dello US Open 2023. Dopo tanti dubbi e perplessità, ritroviamo il tennista romano all’opera e nel tabellone principale grazie a una wild card.

Nella notte italiana è stato definito il tabellone e Berrettini giocherà contro il mancino francese Hugo Gaston, n. 81 del ranking mondiale e ultimo giocatore a essere entrato nel main draw sulla base del proprio ranking. I due non si sono mai incontrati in incontri ufficiali e il classe ’96 del Bel Paese dovrà fare attenzione, tenuto conto delle qualità del transalpino.

Un tennista estroso, che può imbrigliare con le sue traiettorie e le improvvise accelerazioni. Vedremo come Berrettini saprà opporsi. Matteo non sarà l’unico italiano presente. Impegnato anche Fabio Fognini, sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Michael Mmoh, n. 105 del ranking ATP. Un unico precedente tra i due e favorevole al ligure, risalente agli US Open del 2018.

Un main draw in cui Christopher Eubanks e Sebastian Ofner sono le prime due teste di serie. Ricordiamo che Berrettini inizierà questa avventura da Phoenix, per poi cimentarsi nel Masters 1000 di Miami, sfruttando la regola del “ranking protetto“.

TABELLONE CHALLENGER PHOENIX

(1) Eubanks, Christopher USA vs (Alt) Kokkinakis, Thanasi AUS

(Alt) Rinderknech, Arthur FRA vs Hijikata, Rinky AUS

(Alt) Paire, Benoit FRA vs (Alt) Medjedovic, Hamad SRB

Muller, Alexandre FRA vs (5) Borges, Nuno POR

(3) Safiullin, Roman RUS vs (WC) Kudla, Denis USA

(Alt) Rodionov, Jurij AUT vs Galan, Daniel Elahi COL

Qualifier vs Van Assche, Luca FRA

(Alt) Lestienne, Constant FRA vs (6) Carballes Baena, Roberto ESP

(7) Vukic, Aleksandar AUS vs Qualifier

(Alt) Fognini, Fabio ITA vs (WC) Mmoh, Michael USA

(Alt) Wolf, J.J. USA vs (Alt) Halys, Quentin FRA

(Alt) Marterer, Maximilian GER vs (4) Hanfmann, Yannick GER

(8/Alt) Cazaux, Arthur FRA vs Qualifier

Gaston, Hugo FRA vs (WC) Berrettini, Matteo ITA

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Ofner, Sebastian AUT