Chi affronterà Berrettini nel Challenger di Phoenix: primo avversario e possibile tabellone. C’è Fognini

Matteo Berrettini rientrerà in campo nel Challenger di Phoenix, dove lo scorso anno si fermò ai quarti: l’azzurro, proprio come nel 2023, usufruirà di una wild card. Il tennista italiano è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, ed affronterà all’esordio il transalpino Hugo Gaston.

Nel quarto di tabellone dell’azzurro saranno presenti ben quattro dei sei qualificati (turno decisivo in programma nella serata italiana), mentre al secondo turno per Berrettini potrebbe esserci l’altro transalpino Arthur Cazaux, numero 8 del seeding.

Nei quarti di finale possibile sfida per l’italiano contro il numero 2 del tabellone, l’austriaco Sebastian Ofner. C’è un altro azzurro in tabellone, Fabio Fognini, e la suggestione è quella di un possibile derby in semifinale con Berrettini.

Fognini, però, dovrà dapprima superare la wild card statunitense Michael Mmoh, poi, probabilmente, il numero 7, l’australiano Aleksandar Vukic, ed infine il numero 4, il tedesco Maximilian Marterer. La parte alta del tabellone, infine, è presidiata dal numero 1, lo statunitense Christopher Eubanks.

TABELLONE CHALLENGER PHOENIX

(1) Eubanks, Christopher USA vs (Alt) Kokkinakis, Thanasi AUS

(Alt) Rinderknech, Arthur FRA vs Hijikata, Rinky AUS

(Alt) Paire, Benoit FRA vs (Alt) Medjedovic, Hamad SRB

Muller, Alexandre FRA vs (5) Borges, Nuno POR

(3) Safiullin, Roman RUS vs (WC) Kudla, Denis USA

(Alt) Rodionov, Jurij AUT vs Galan, Daniel Elahi COL

Q vs Van Assche, Luca FRA

(Alt) Lestienne, Constant FRA vs (6) Carballes Baena, Roberto ESP

(7) Vukic, Aleksandar AUS vs Q

(Alt) Fognini, Fabio ITA vs (WC) Mmoh, Michael USA

(Alt) Wolf, J.J. USA vs (Alt) Halys, Quentin FRA

(Alt) Marterer, Maximilian GER vs (4) Hanfmann, Yannick GER

(8/Alt) Cazaux, Arthur FRA vs Q

Gaston, Hugo FRA vs (WC) Berrettini, Matteo ITA

Q vs Q

Q vs (2) Ofner, Sebastian AUT