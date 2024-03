Dominik Paris: “Contento del risultato di oggi, resta un’ultima gara”

Sesta posizione per Dominik Paris nell’ultimo SuperG della stagione: nonostante una pista non del tutto favorevole per le caratteristiche dell’altoatesino, è riuscito a difendersi al meglio terminando a 76 centesimi dal vincitore Stefan Rogentin in quel di Saalbach.

Buona prestazione anche di squadra: “Siamo abbastanza forti come squadra che è buono perché almeno c’è sempre stimolo anche in allenamento. Casse quest’anno non è riuscito a fare bene, Bosca è tornato più forte dopo un infortunio così grave, ha conquistato un podio e un’ottima classifica in SuperG”.

Sulla gara di oggi: “Sono contento, in queste condizioni di solito non riesco a sciare bene. La neve non era facile, ma comunque le sensazioni sono tornate, riesco a fidarmi e a buttarmi giù, il risultato penso sia stato buono”.

Nel complesso della stagione: “SuperG è stato un po’ così così, sul finale è andata abbastanza bene. Sono tornato sul podio finalmente, sono molto contento, sono tornato anche nei dieci in classifica”.

Sulla discesa: “Ultima gara dell’anno, vediamo cosa verrà fuori con il tempo. È una pista strana, facile, è una gara conta come le altre e c’è ancora la concentrazione e si andrà a tutta”.