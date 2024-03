Curling, l’Italia strapazza la Nuova Zelanda e riprende la marcia ai Mondiali

L’Italia ha surclassato la Nuova Zelanda con il perentorio punteggio di 11-3 ai Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale ha surclassato l’avversaria sulla carta meno quotata della rassegna iridata, chiudendo i conti addirittura al termine del sesto end. Tutto estremamente facile per le vice campionesse d’Europa, a cui sono servite meno di due ore per rispettare il pronostico della vigilia e infilare la quinta vittoria sul ghiaccio di Sydney (Canada). L’Italia conserva il terzo posto in classifica generale.

Dopo le quattro vittorie consecutive in apertura della competizione e la sconfitta rimediata nel pomeriggio contro le padrone di casa, Stefania Constantini e compagne hanno ripreso prontamente la propria marcia, continuando a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno il qualification game che definirà le ultime due semifinaliste.

Le azzurre torneranno in scena domani (mercoledì 20 marzo, ore 13.00) per incrociare la rognosa Corea del Sud. Alle ore 18.00 la sfida alla Danimarca, in quello che potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto in ottica fase a eliminazione diretta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli hanno messo in chiaro le cose in avvio della partita, mettendo a segno un punto con il vantaggio del martello nel primo end e poi strappando di forza la mano alle oceaniche, marcando ben tre punti nel secondo parziale (4-0). Smith e compagne hanno accorciato le distanze nella terza frazione (4-1), ma la maggiore caratura tecnica del quartetto tricolore è riemersa prontamente nel quarto end: addirittura quattro stone a punto per il perentorio allungo (8-1).

Prima dell’intervallo le Kiwi sono riuscite a dare un segnale, portando a casa un paio di punti (8-3). Al ritorno sul ghiaccio non c’è storia, Constantini e compagne si esaltano, si rendono protagoniste di una costruzione di gioco eccellente, segnano tre punti e sull’11-3 il gioco è fatto: la Nuova Zelanda si arrende e la partita finisce con largo anticipo rispetto ai dieci end previsti.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Estonia vs Giappone 4-10

Danimarca vs USA 7-4

Italia vs Nuova Zelanda 11-3

Svizzera vs Norvegia 6-3

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 6 vittorie (6 partita giocate)

2. Canada 5 (5)

3. Italia 5 (6)

3. Danimarca 5 (6)

5. Corea del Sud 4 (5)

6. Svezia 3 (6)

7. Giappone 2 (6)

7. Norvegia 2 (6)

7. USA 2 (6)

10. Estonia 1 (6)

10. Nuova Zelanda 1 (6)

10. Scozia 1 (6)

10. Turchia 1 (6)