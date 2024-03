Curling, l’Italia strapazza la Norvegia: ottava vittoria ai Mondiali, si sogna la semifinale diretta

L’Italia continua a fare sognare ai Mondiali 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana). La nostra Nazionale ha surclassato la Norvegia con il perentorio punteggio di 10-2, infilando addirittura l’ottava vittoria in nove incontri disputati. La partita contro la formazione guidata dalla skip Marianne Roervik è stata a senso unico, indirizzata già tra il secondo e il quarto end: le vice campionesse d’Europa hanno infatti messo a segno prima quattro punti e poi altri cinque, tramortendo la resistenza delle avversarie.

Stefania Constantini e compagne occupano il secondo posto in classifica generale alle spalle dell’imbattuto Canada (nove vittorie in altrettante partite giocate) e davanti alla Svizzera (sette successi in nove uscite). Grazie al successo odierno, il quartetto tricolore si è garantito la matematica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Le prime due classificate accederanno automaticamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che designerà le ultime due compagini ammesse alla lotta per le medaglie.

Con buona probabilità sarà lo scontro diretto di domani (venerdì 22 marzo, ore 13.00) tra le nostre portacolori e le elvetiche a decidere chi conquisterà il biglietto per le semifinali (verosimilmente insieme alle lanciatissime padrone di casa) e chi dovrà passare dagli “spareggi”. Prima del testa a testa, però, l’Italia dovrà passare dall’incontro di questa sera (ore 23.00) contro la poco quotata Turchia: match da vincere a tutti per i costi per poi giocarsela alla pari con le quattro volte Campionesse del Mondo, in quella che sarà una rivincita degli ultimi Europei.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli adottano lo stesso schema tattico impiegato nelle ultime partite: partenza accorta con il vantaggio del martello, attento studio della situazione e mano nulla in apertura. Nell’end successivo le azzurre si scatenano, mettono le norvegesi con le spalle al muro, costruiscono un castello di gioco impeccabile, non consentono alle rivali di impensierirle e marcano addirittura quattro punti.

La reazione delle scandinave è flebile e vale soltanto un punto (4-1), poi l’Italia alza ulteriormente il ritmo e si materializza la mano da sogno, quella da manuale del curling: la stoccata finale di Constantini permette di mettere a segno addirittura cinque punti, il mitico big five che mette l’imprimatur sulla partita. L’Italia si issa addirittura sul 9-1 e le rivali non riescono a contenerle: troppo poco il punto siglato nel quinto end che permette di andare all’intervallo sul 9-2 in favore del quartetto tricolore.

Al ritorno sul ghiaccio sono le azzurre ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione: mano di assoluto controllo, punto di giustezza nel finale e schiacciante 10-2 dopo appena sei end. Non c’è storia e la Norvegia si deve arrendere, concedendo la vittoria all’Italia con ben quattro frazioni di anticipo sulla naturale conclusione del confronto.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Giappone vs USA 7-9

Svizzera vs Nuova Zelanda 10-2

Italia vs Norvegia 10-2

Canada vs Estonia 9-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 9 vittorie (9 incontri disputati)

2. Italia 8 (9)

3. Svizzera 7 (9)

4. Corea del Sud 6 (8)

5. Danimarca 6 (9)

6. Svezia 5 (9)

7. USA 4 (9)

8. Giappone 3 (8)

9. Norvegia 3 (9)

9. Scozia 3 (9)

11. Turchia 2 (9)

12. Nuova Zelanda 1 (9)

12. Estonia 1 (9)