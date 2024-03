Curling, l’Italia cede di misura al Canada: extra-end letale ai Mondiali, prima sconfitta per le azzurre

L’Italia ha giocato alla pari con il Canada ai Mondiali 2024 di curling femminile, venendo sconfitta soltanto all’extra-end con il punteggio di 8-7. Dopo aver infilato quattro vittorie consecutive sul ghiaccio di Sydney, la nostra Nazionale si è dovuta arrendere al cospetto delle padrone di casa, risultate più ciniche nei momenti caldi di un incontro rivelatosi estremamente equilibrato e di altissimo spessore tecnico. Il quartetto tricolore si trova ora al terzo posto in classifica generale con quattro successi e una sconfitta, alla pari con Danimarca e Corea del Sud.

Il Canada ha invece difeso la propria imbattibilità e ora comanda la graduatoria insieme alla Svizzera (vincitrice degli ultimi quattro titoli iridati), entrambe con cinque affermazioni all’attivo. Stefania Constantini e compagne sono in piena corsa per accedere alla fase a eliminazione diretta: la rincorsa ai primi due posti che garantiscono la qualificazione diretta alle semifinali si è complicata, ma è elevata la possibilità di chiudere il round robin tra il terzo e il sesto posto, in modo da disputare il qualification game. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 18.00 per fronteggiare la Nuova Zelanda in un incontro che non dovrebbe nascondere particolari insidie.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli hanno sfruttato al meglio il vantaggio iniziale della mano a favore, riuscendo a costruire un bel castello di gioco e marcando due punti. Le padrone di casa hanno ribattuto colpo su colpo nel secondo end, gestendo la situazione in maniera accorta e pareggiando prontamente i conti (2-2). Le azzurre hanno optato per una mano nulla nel terzo parziale, ma in quello successivo Homan e compagne hanno strappato di forza il martello e si sono portate in vantaggio per 3-2. Nel terzo turno consecutivo con l’ultima stone a favore, Constantini e compagne sono riuscite a concretizzare la situazione in maniera perentoria e a portarsi in vantaggio per 4-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio il Canada ha alzato il ritmo in maniera perentoria, marcando di forza due punti nel sesto end e tornando a condurre per 5-4. Nel parziale successivo le nordamericane hanno piazzato tre stone in prossimità nel centro della casa. La situazione era critica e l’Italia rischiava di finire pesantemente sotto nel punteggio, ma l’ultimo tiro di Constantini ha salvato parzialmente la situazione e ha limitato i danni a un solo punto concesso alle nordamericane (4-6). Le azzurre dovevano dare il massimo nel successivo turno ancora con la mano a favore, sono state brave a piazzare le pietre, mandano in difficoltà le avversarie e ancora un gran tiro conclusivo della skip è valso i due punti che hanno riportato la parità (6-6).

Rachel Homan è stata lesta con un take-out conclusivo e il Canada è tornato in vantaggio (7-6), ma a quel punto l’Italia aveva il vantaggio del martello nel decimo e ultimo end. Le canadesi accerchiano la parte interna della casa con ben cinque stone. Stefania Constantini è chiamata a un non semplice tiro di precisione per marcare quantomeno il punto del pareggio, riesce nell’intento (7-7) e si va dunque all’extra-end. La mano passa però a Homan e compagne, che con grande abilità gestiscono la situazione colpo su colpo e vincono una partita estremamente equilibrata.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Canada 7-8, dopo un extra-end

Svezia vs Turchia 9-6

Corea del Sud vs Scozia 9-3

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 5 vittorie (5 partite disputate)

1. Canada 5 (5)

3. Italia 4 (5)

3. Danimarca 4 (5)

3. Corea del Sud 4 (5)

6. Svezia 3 (6)

7. Norvegia 2 (5)

7. USA 2 (5)

9. Estonia 1 (5)

9. Giappone 1 (5)

9. Nuova Zelanda 1 (5)

12. Scozia 1 (6)

12. Turchia 1 (6)