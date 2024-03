Curling, l’Italia cede alla Svizzera ai Mondiali: per la semifinale diretta bisogna sperare

L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera in quello che era un autentico spareggio per accedere direttamente alle semifinali dei Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale si sarebbe garantita l’ingresso automatico tra le migliori quattro compagini del Pianeta in caso di successo contro la corazzata elvetica, vincitrice degli ultimi quattro titoli iridati. Le azzurre hanno invece ceduto con il punteggio di 6-2 al cospetto di Silvana Tirinzoni e compagne, che sono risultate più ciniche nei momenti caldi dell’incontro andato in scena sul ghiaccio di Sydney (Canada). Seconda sconfitta contro le rossocrociate dopo quella partita nella finale degli Europei.

Il quartetto tricolore è stato così agganciato dalle elvetiche al secondo posto in classifica generale, a quota 9 vittorie e 2 sconfitte: per chiudere al secondo posto alle spalle del Canada (10-0) occorre sperare in un successo della Svezia contro la Svizzera nel match delle ore 18.00 e poi l’Italia dovrebbe battere il Giappone nella sfida delle ore 23.00. Nel caso in cui non si verificasse questo incrocio, allora Stefania Constantini e compagne disputeranno il qualification game contro un’avversaria da definire (una tra Corea del Sud, Svezia e Danimarca) che metterà in palio il pass per le semifinali.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli costruiscono un buon castello di gioco nel primo end, ma Silvana Tirinzoni è implacabile e così le azzurre optano per un’intelligente mano nulla. Le elvetiche riescono a portare due stone in casa prima dell’ultimo tiro nella seconda frazione, Constantini è brava a firmare una doppia bocciata senza piazzare il punto e conservando ancora il vantaggio del martello.

Le quattro volte Campionesse del Mondo appaiono comunque più precise e sul pezzo, costringendo il quartetto tricolore ai dei colpi decisamente complicati. L’Italia va un po’ in difficoltà e la Svizzera si esalta, rubando la mano con due punti di eccellente fattura nel terzo parziale (2-0). Rossocrociate ancora aggressive nel quarto end, Constantini ha comunque un’occasione tutt’altro che impossibile per marcare un punto e invece la giocata finale risulta imprecisa concedendo ancora la mano alle avversarie.

La Svizzera si issa sul 3-0, ma le azzurre non demordono e al quinto end consecutivo con la mano a favore riescono finalmente a timbrare il cartellino, mettendo a segno due punti che tengono apertissima la partita: 3-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio sono Tirinzoni e compagne ad avere il martello: decidono di optare per un mano nulla e poi attaccano a testa bassa nel settimo end, ma le azzurre sono decisamente guardinghe e così Paetz è costretta alla bocciata finale per conservare il vantaggio dell’ultimo tiro (3-2).

Al terzo end consecutivo con la mano a favore la Svizzera marca in maniera impeccabile il punto che vale l’allungo sul 4-2 e mette così le azzurre in grandissima difficoltà. L’Italia tenta il tutto per tutto, ma le giocate risultano imprecise, il momento di difficoltà è palpabile, le Campionesse del Mondo rubano ancora la mano mettendo a segno due punti nel nono end e vincono la partita in anticipo con il punteggio di 6-2.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svizzera vs Italia 6-2

Norvegia vs Danimarca 9-3

USA vs Estonia 12-4

Scozia vs Giappone 7-2

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 10 vittorie (10 partite disputate)

2. Svizzera 9 (11)

3. Italia 9 (11)

4. Corea del Sud 8 (10)

5. Svezia 7 (11)

6. Danimarca 6 (11)

7. Scozia 5 (11)

7. USA 5 (11)

9. Norvegia 4 (11)

10. Giappone 3 (11)

11. Turchia 2 (11)

12. Nuova Zelanda 1 (10)

13. Estonia 1 (11)