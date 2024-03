Curling, l’Italia batte di forza la Corea del Sud: sesto sigillo ai Mondiali, agganciata la Svizzera

L’Italia ha sconfitto la Corea del Sud con il punteggio di 10-9 e ha conquistato la sesta vittoria ai Mondiali 2024 di curling femminile in sette partite disputate. Le azzurre sono riuscite ad avere la meglio in un tiratissimo scontro diretto con la sempre rognosa compagine asiatica e hanno agganciato la Svizzera al secondo posto in classifica generale (6 vittorie, 1 sconfitta), alle spalle dell’imbattuto Canada (7 sigilli consecutivi).

La nostra Nazionale continua a regalare magie sul ghiaccio di Sydney (Canada) ed è in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che metterà in palio gli altri due pass per le semifinali. Le vice campionesse d’Europa non smettono più di stupire e sono ormai una splendida realtà a livello internazionale.

L’Italia tornerà in scena alle ore 18.00 per fronteggiare la Danimarca in un altro scontro diretto molto importante per il proseguimento dell’avventura iridata. L’avversario sarà parecchio rognoso, ma è assolutamente alla portata del quartetto tricolore. Si tratterà dell’ottava partita del round robin sulle dodici in programma prima dei match che assegneranno le medaglie.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli aprono l’incontro in maniera accorta e non cascano nella trappola delle asiatiche, optando per un’intelligente mano nulla che permette di conservare il vantaggio del martello. Le azzurre pigiano sull’acceleratore nel secondo end, quando alzano il ritmo in maniera perentoria, piazzano in maniera impeccabile le stone e riescono a marcare addirittura tre punti. La reazione della Corea del Sud non si fa attendere e portano a casa un paio di punti nella terza frazione, riuscendo ad accorciare le distanze (3-2).

Inizia così un curioso botta e risposta che si protrae per altri tre end, durante i quali il quartetto che ha a disposizione l’ultimo tiro marca sempre due punti. La compagine tricolore è così in vantaggio per 5-4 all’intervallo e poi allunga sul 7-4 una volta tornata sul ghiaccio. L’Italia sempre comunque in controllo della situazione, ma a sorpresa nella settima frazione si fa imbrigliare dalla tattica delle avversarie e non riesce a rispondere brillantemente: Gim e compagne marcano addirittura quattro punti e si portano in vantaggio (8-7).

Le azzurre devono immediatamente reagire cercando di sfruttare la mano a disposizione, riescono a mettere a segno due punti e operano così il controsorpasso al termine dell’ottavo end (9-8). Constantini e compagne riescono a tenere relativamente a bada le asiatiche concedendo così soltanto un punto. Si arriva in perfetta parità (9-9) all’ultimo end, dove però il quartetto tricolore ha il vantaggio del martello: le azzurre gestiscono bene la situazione e conquistano una vittoria di platino.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Norvegia vs Nuova Zelanda 11-4

Corea del Sud vs Italia 9-10

Giappone vs Canada 2-7

USA vs Svezia 5-10

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Italia 6 (7)

2. Svizzera 6 (7)

4. Corea del Sud 5 (7)

4. Danimarca 5 (7)

6. Svezia 5 (8)

7. Norvegia 3 (7)

8. Giappone 2 (7)

8. Scozia 2 (7)

8. USA 2 (5)

11. Estonia 1 (7)

11. Nuova Zelanda 1 (7)

11. Turchia 1 (7)