Curling, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024: il Team Retornaz punta al podio e sogna il colpaccio

Dopo lo storico quarto posto iridato della Nazionale femminile guidata dalla skip Stefania Constantini, l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista anche in occasione dei Campionati Mondiali maschili 2024 di curling, in programma sul ghiaccio della IWC Arena di Schaffhausen (in Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Saranno tredici le squadre impegnate nell’evento più importante della stagione, primo passo del percorso di qualificazione olimpica verso Milano-Cortina 2026.

La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico azzurro (il direttore tecnico Claudio Pescia e l’allenatore Ryan Fry), sarà composta dai seguenti atleti: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e lo skip Joel Retornaz, con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate. Il Team Retornaz, capace di vincere ben 4 prove dello Slam in meno di un anno e mezzo, proverà a migliorare la quarta piazza dell’ultima edizione del Mondiale.

“La squadra ha lavorato intensivamente sul ghiaccio e in palestra in queste ultime settimane per farsi trovare pronta a questo importante appuntamento e nel raduno pre-mondiale di Baden ho visto i ragazzi in forma e motivati. Andremo a Schaffhausen con l’obiettivo di ottenere un gran risultato senza accontentarci di centrare solo l’accesso alle semifinali“, dichiara Claudio Pescia.

“Dopo il bronzo del 2022 ed il 4° posto del 2023 puntiamo all’oro per confermare le ottime prestazioni ottime di questa stagione. Siamo consapevoli della presenza di Campioni del Mondo come la Scozia o campioni olimpici come Svezia e Canada ma crediamo di non essere da meno“, aggiunge il direttore tecnico della Nazionale al sito federale.