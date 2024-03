Curling femminile, importante vittoria dell’Italia sulla Svezia nel secondo match dei Mondial

Un’Italia concentrata, matura e mai doma vince la seconda partita consecutiva ai Campionati Mondiali 2024 di curling, rassegna in fase di svolgimento in Canada, nello specifico a Sydney: le azzurre hanno infatti sconfitto la Svezia con il risultato di 6-4, viaggiando a punteggio pieno nel round robin dopo un match combattuto e sudato.

Una partita delicatissima quello delle ragazze guidate da Stefania Constantini che, dopo una prima mano nulla, passano in vantaggio nel secondo end grazie ad un grande rilascio di Stefania Constantini, brava a giocare sulla stone svedese larga mettendo a punto due pietre.

L’incontro vive di momenti di stallo, come quello del terzo round, terminato con un nulla di fatto, ma anche di errori grossolani come quello di Hasselborg, la quale non va oltre oltre il singolo punto nella quarta ripresa. L’Italia resta sempre in partita, e nel quinto turno ripristina la distanza di due punti aumentando il proprio parziale di un’unità, costringendo poi nel sesto end le avversarie a mettere solo un sigillo, portando quindi lo risultato sul 3-2.

Le nordiche trovano però il pareggio nel settimo end, rubando la mano e sfruttando una guardia molto alta sbeccata da Costantini. La pressione si alza, e inizia una vera sfida nella sfida. Ma l’Italia si fa trovare pronta. La skipper azzurra marca un punto nell’ottavo turno, ma trova subito la risposta scandinava.

Nel momento difficile la forza delle nostre atlete esce fuori: arrivata all’ultimo atto, con il martello in mano, l’Italia infatti crea una trama d’attacco convincente, concretizzata con la doppia bocciata di Costantini che mette a referto il doppio punto del definitivo 6-4.

Alle 23:00 l’Italia affronterà la Scozia in un altro test fondamentale di questa rassegna iridata in un’altra partita importantissima in ottica play off.