Cosa è successo ad Alcaraz contro Zverev: l’invasione delle api, la puntura e la sospensione

Nella notte italiana si è verificato un episodio quasi mai visto su un prestigioso palcoscenico come quello del Masters 1000 di Indian Wells, in occasione del quarto di finale del tabellone di singolare maschile tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Sul punteggio di 1-1 nel primo set, il campo centrale è stato infatti invaso da uno sciame d’api decisamente numeroso.

Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver vinto il primo punto del game al servizio, si è un po’ agitato comprensibilmente scuotendosi la maglia per liberarsi da qualche esemplare che gli dava fastidio ed è stato punto (come ha confermato il suo agente). Il giudice di sedia è stato a quel punto giocoforza costretto a interrompere la partita per motivi di sicurezza.

Una sospensione durata oltre un’ora e mezza, per consentire ad un apicoltore (contattato dagli organizzatori del torneo per gestire l’emergenza) di occuparsi dello sciame. L’esperto ha raccolto le api con una specie di aspirapolvere, rendendo “agibile” il campo centrale di Indian Wells dopo l’una di notte italiana per la prosecuzione della partita.

Alcaraz avrà sentito probabilmente un po’ di dolore per la puntura, senza però complicazioni. Durante la lunga pausa rideva infatti della surreale situazione con Zverev, in attesa di scendere nuovamente in campo. Alla ripresa delle operazioni il numero 2 al mondo non ha lasciato scampo al tedesco, imponendosi nettamente per 6-3 6-1 e raggiungendo Jannik Sinner in semifinale.