Cosa é successo a Berrettini contro Murray: si sente male, barcolla e arriva il medico

Attimi di grande paura per Matteo Berrettini durante il suo match di primo turno a Miami contro Andy Murray. Il tennista romano ha avuto un mancamento in avvio dell’ottavo game del secondo set, rischiando quasi di svenire in campo. Matteo è riuscito a rimanere in piedi e con le sue gambe si è portato verso la propria panchina per ricevere l’immediata assistenza del medico.

Berrettini ha cominciato a mangiare qualche barretta proteica e ingerire altri liquidi. Nel frattempo il medico ha misurato la pressione al romano, rassicurandolo immediatamente che tutto fosse nella norma. Dopo quattro minuti di grandissimo spavento l’azzurro è tornato in campo, riuscendo anche a vincere il proprio game al servizio.

Già in precedenza Berrettini aveva cominciato ad accusare qualche problema, rivolgendosi verso il suo angolo e dichiarando di far fatica a respirare. Il caldo e soprattutto l’umidità a Miami rendono le condizioni di gioco davvero al limite.

Bisogna ricordare che già nelle qualificazioni il francese Arthur Cazaux è collassato in campo contro il connazionale Harold Mayot. Attimi di panico, ancora maggiore rispetto a Berrettini, per il transalpino, che è stato poi trasportato fuori dal campo in sedia rotelle e portato immediatamente in ospedale, dove si è poi ripreso.