Coppa Davis 2024, Filippo Volandri sul sorteggio: “Olanda l’avversaria più temibile del girone, ma attenzione a Belgio e Brasile”

Saranno Belgio, Olanda e Brasile le avversarie dell’Italia nel gruppo A della Coppa Davis 2024 che si disputerà dal 10 al 15 settembre sul campo dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il sorteggio odierno ha emesso un verdetto abbastanza favorevole per gli Azzurri, in attesa di capire chi ci sarà effettivamente nel capoluogo emiliano dopo la lunga trasferta americana e gli US Open.

Filippo Volandri, capitano non giocatore del team italiano campione in carica, ha commentato così a SuperTennis il sorteggio: “La qualità delle squadre che sono arrivate al round robin credo sia la più alta che mi ricordi. Noi abbiamo l’Olanda che abbiamo battuto a Malaga al doppio di spareggio, ed è forse la squadra più da temere del nostro girone. Ma attenzione anche a Belgio e Brasile, perché hanno ottimi giocatori di livello internazionale. Ci faremo trovare pronti. Il prossimo step è quello di costruire una mentalità vincente sfruttando la scia della grande vittoria di novembre“.

“Ora sono a Miami e avrò la possibilità di stare con i ragazzi e di riprendere il nostro percorso di avvicinamento verso Bologna per creare fin da subito il giusto clima nella squadra. Giocare a Bologna sarà un vantaggio. Anche nei momenti di difficoltà, come quelli che abbiamo attraversato lo scorso anni, il pubblico italiano ci ha dato una spinta fondamentale. Sarà bellissimo poter giocare ancora in Italia e non vediamo l’ora di scendere in campo per difendere il titolo“, aggiunge il toscano.