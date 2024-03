Combinata nordica: tripletta norvegese nel salto di Oslo. In testa Mari Leinan Lund

Scenario visto e rivisto ormai nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, che si è spostata ad Oslo. La Norvegia detta il passo, ancor di più sulle nevi di casa: nella Gundersen che ha visto il salto oggi (fondo invece tra due giorni) è tripletta per le beniamine del pubblico a metà gara.

Prima posizione per Mari Leinan Lund: 99.5 metri il suo salto, punteggio di 142.7. Seconda posizione per Gyda Westvold Hansen che ha saltato 97.0 metri e ha trovato 137.5 punti, con 21” di svantaggio. Lotta per la vittoria che sembra essere chiusa a loro due.

Terza è la leader di Coppa del Mondo Ida Marie Hagen, staccata però di 1’20”, che dovrà fare attenzione alle rimonte di Haruka Kasai e Jenny Nowak. In casa Italia 18ma Daniela Dejori, 21ma Veronica Gianmoena, 24ma Greta Pinzani.